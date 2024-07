Nad štadiónom sa prehnala búrka, zápas prerušili. Slovenky podľahli favorizovaným Škótkam

Peter Kopúň, tréner SR: "Súper mal jednoznačné držanie lopty, vytvoril si možno viacero príležitostí a my sme mu ešte pomohli ku gólu. Bol som však rád, že aj my sme si vytvorili pekné príležitosti. Je cítiť, že máme počas tejto kvalifikácie na sebe deku a nevieme do zápasov vniesť streleckú potenciu. Chápeme, že Škótky sú najlepšie v skupine, ale neboli sme odovzdaným súperom a to ma teší."

Diana Bartovičová, kapitánka SR: "Ťažko sa hodnotí zápas, keď sme opäť prehrali. Dostali sme blbý prvý gól v prvej minúte druhého polčasu. Potom bola pre nás ťažká pauza, keď bol zápas prerušený. Museli sme sa do toho vrátiť, šance sme si vytvorili, ale dostali sme druhý gól."