Strelcov gól mal veľkú cenu. Slovensko sa v kvalifikácii MS vyhne štyrom susedom

BRATISLAVA. Posledné zápasy Ligy národov rozhodli aj o rozdelení tímov do košov pred žrebom kvalifikácie majstrovstiev sveta 2026.

Napokon výsledky posledného kola sa rozhodli o tom, že v druhom koši bude Slovensko, Česko i Nórsko a odsunuli Škótov do tretieho koša.

16 tímov z Európy

Tímy budú rozdelené do 12 kvalifikačných skupín. Šesť z nich bude mať po štyri mužstvá a šesť zase po päť.

Žreb kvalifikácie MS 2026 sa uskutoční 13. decembra. Tímy v päťčlenných skupinách začínajú kvalifikáciu v marci 2025, kým mužstvá v štvorčlenných skupinách až v septembri.

V marci sa hrajú aj baráže a štvrťfinále Ligy národov, čo tiež môže ovplyvniť to, či sa daný tím dostane do päť- alebo do štvorčlennej skupiny.