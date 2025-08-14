Hollywood útočí. Wrexham sa pobije o Premier League s rekordne drahou posilou

Klub z Walesu drahšieho hráča nikdy predtým neangažoval.

LONDÝN. Waleský futbalový klub Wrexham AFC stanovil nový prestupový rekord, keď za takmer 12 miliónov eur angažoval 27-ročného waleského útočníka Nathana Broadheada.

Mediálne známy tím účinkuje v druhej najvyššej anglickej súťaži, jeho vlastníkmi sú herci Robert McElhenney a Ryan Reynolds.

Ich pôsobenie na trávnikoch navyše už niekoľko rokov dokumentuje seriál Vitajte vo Wrexhame.

Doterajším klubovým rekordom bol prestup Lewisa O'Briena z Nottinghamu Forest za približne 3,4 milióna eur.

Wrexham sa počas prestupového termínu mimoriadne zviditeľnil, na svoje posily minul už viac ako 23 miliónov eur.

Od prevzatia novými majiteľmi sa klubu mimoriadne darí, v predchádzajúcich troch ročníkoch si vždy zabezpečil postup o súťaž vyššie. Informovala agentúra AP.

