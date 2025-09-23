Bodovo bohatý vstup Espanyolu do sezóny pokračuje. Remízu zariadil hlboko v nadstavenom čase Puado

Javi Puado, hráč Espanyol Barcelona.
Javi Puado, hráč Espanyol Barcelona. (Autor: TASR/AP)
TASR|23. sep 2025 o 21:21
Zverenci Manuela Gonzaleza sa vyšvihli na tretie miesto.

MADRID. Futbalisti Espanyolu Barcelona remizovali v utorkovom zápase 6. kola španielskej La Ligy s Valenciou 2:2.

Na domácej pôde prehrávali od 62. minúty po góle Huga Dura 1:2, deľbu bodov však zariadil v nadstavenom čase Javi Puado.

Nerozhodný stav sa zrodil aj v stretnutí Athletica Bilbao s Gironou (1:1).

VIDEO: Dobýjanie bránky Valencie

La Liga - 6. kolo:

Espanyol Barcelona - CF Valencia 2:2 (0:1)

Góly: 59. Cabrera, 90.+6 Puado - 15. Danjuma, 62. Duro

Athletic Bilbao - FC Girona 1:1 (0:1)

Góly: 48. Jauregizar - 9. Ounahi

Tabuľka La Ligy

La Liga

