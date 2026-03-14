VIDEO: Hanckov spoluhráč rozhodol o výhre nádherným gólom. Atlético sa vrátilo na tretie miesto

Futbalisti Atlética Madrid zvíťazili vo štvrtom zápase španielskej La Ligy za sebou. V sobotňajšom stretnutí 28. kola zdolali mestského súpera FC Getafe 1:0, víťazný gól vsietil už po siedmich minútach Argentínčan Nahuel Molina.
Slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko v službách Atletica sledoval duel z lavičky náhradníkov.
„Los Colchoneros“ hrali od 55. minúty v početnej výhode, keďže v drese Getafe videl červenú kartu marocký stopér Abdel Abqar.
Atletico sa v tabuľke posunulo na tretiu pozíciu pred Villarreal. Na vedúcu Barcelonu, ktorá má zápas k dobru, stráca desať bodov.
Hráči Girony ukončili trojzápasovú sériu bez víťazstva, keď triumfovali nad hráčmi Athletica Bilbao rozdielom triedy 3:0. V tabuľke sa posunuli na 12. miesto, baskický tím figuruje o dve pozície vyššie.
La Liga - 28. kolo
FC Girona - Athletic Bilbao 3:0 (1:0)
Góly: 4. Rincon, 77. Ounahi, 90.+2 Echeverri
Atlético Madrid - FC Getafe 1:0 (1:0)
Gól: 8. Molina, ČK: 55. Abqar (Getafe)
