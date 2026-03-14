VIDEO: Hanckov spoluhráč rozhodol o výhre nádherným gólom. Atlético sa vrátilo na tretie miesto

Hráči Atlético Madrid zdravia svojich fanúšikov. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. mar 2026 o 18:32
Hancko ostal v ligovom zápase na lavičke náhradníkov.

Futbalisti Atlética Madrid zvíťazili vo štvrtom zápase španielskej La Ligy za sebou. V sobotňajšom stretnutí 28. kola zdolali mestského súpera FC Getafe 1:0, víťazný gól vsietil už po siedmich minútach Argentínčan Nahuel Molina.

Slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko v službách Atletica sledoval duel z lavičky náhradníkov.

VIDEO: Nahuel Molina a jeho gól

„Los Colchoneros“ hrali od 55. minúty v početnej výhode, keďže v drese Getafe videl červenú kartu marocký stopér Abdel Abqar.

Atletico sa v tabuľke posunulo na tretiu pozíciu pred Villarreal. Na vedúcu Barcelonu, ktorá má zápas k dobru, stráca desať bodov.

Hráči Girony ukončili trojzápasovú sériu bez víťazstva, keď triumfovali nad hráčmi Athletica Bilbao rozdielom triedy 3:0. V tabuľke sa posunuli na 12. miesto, baskický tím figuruje o dve pozície vyššie.

La Liga - 28. kolo

FC Girona - Athletic Bilbao 3:0 (1:0)

Góly: 4. Rincon, 77. Ounahi, 90.+2 Echeverri

Atlético Madrid - FC Getafe 1:0 (1:0)

Gól: 8. Molina, ČK: 55. Abqar (Getafe)

/D. Hancko (Atletico) sedel na lavičke náhradníkov/

Tabuľka La Ligy

La Liga

