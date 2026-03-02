Udinese prerušilo sériu prehier. Fiorentina naďalej namočená do boja o záchranu

Futbalisti Udinese Calcio zastavili sériu troch prehier v talianskej Serie A. V pondelkovom stretnutí 27. kola si poradili doma s Fiorentinou 3:0 a poskočili v tabuľke na 10. miesto. Hostia po dvoch víťazstvách vyšli tentoraz bodovo naprázdno a sú na 16. priečke.
V ďalšom zápase Bologna uspela na pôde Pisy 1:0. O triumfe hostí rozhodol v 90. minúte striedajúci dánsky útočník Jens Odgaard. Duel nedohral český obranca Martin Vitík po tom, ako dostal loptou do hlavy, stopér hostí musel striedať už v 21. minúte.
Bologna vyhrala tretí zápas za sebou a v tabuľke jej patrí ôsme miesto, Pisa figuruje naďalej na predposlednej 19. priečke.
Serie A - 27. kolo
Pisa SC - FC Bologna 0:1 (0:0)
Gól: 90. Odgaard
Udinese Calcio - ACF Fiorentina 3:0 (1:0)
Góly: 10. Kabasele, 64. Davis (z 11 m), 90.+4 Buksa