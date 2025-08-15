Zahodená penalta a rýchle vylúčenie. Oviedu návrat do La Ligy vôbec nevyšiel

GIRONA. Futbalistom Realu Oviedo nevyšiel návrat do La Ligy, v ktorej nehrali od sezóny 2000/01. V piatkovom stretnutí 1. kola prehrali na ihrisku Villarrealu 0:2.
Klub, v ktorom až do svojej tragickej smrti v lete 2000 pôsobil aj slovenský reprezentant Peter Dubovský, sa mohol dostať do vedenia, no Salomon Rondon v 14. minúte nepremenil penaltu.
Následne v priebehu deviatich minút uvidel dve žlté karty Alberto Reina a odvtedy ovládol duel domáci tím. Ešte do prestávky sa presadil dvakrát, sieť rozvlnili Karl Etta Eyong a Pape Gueye.
V úvodnom stretnutí nového ročníka zvíťazil tím Rayo Vallecano na ihrisku FC Girona 3:1. Klub z Madridu viedol už po polčase 3:0.
La Liga - 1. kolo:
FC Girona - Rayo Vallecano 1:3 (0:3)
Góly: 57. Roca - 18. De Frutos, 20. Garcia, 45. Palazon (z 11 m), ČK: 43. Gazzaniga (Girona)
CF Villarreal - Real Oviedo 2:0 (2:0)
Góly: 29. Etta Eyong, 36. Gueye, ČK: 27. Reina (Oviedo) po 2. ŽK