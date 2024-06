Venezuela zlomila oslabeného súpera v druhom polčase, víťazný vstup zaknihovalo aj Mexiko

WASHINGTON. Futbalisti Venezuely a Mexika si v nedeľu vo svojom úvodnom vystúpení v B-skupine 48. ročníka Copa America pripísali triumf.

Venezuelčania otočili duel s Ekvádorom, keď v Santa Clare zvíťazili 2:1. Rozhodujúci gól dal v 74. minúte striedajúci útočník Eduard Bello.

"Bojovali sme až do konca, aj keď sme veľmi skoro prišli o dôležitého hráča. Prehra bolí ale musíme pokračovať, pretože nás čakajú ešte dva zápasy. Máme charakter na to, aby sme to zvrátili a budeme bojovať až do konca," povedal ekvádorský stredopoliar Moises Caicedo