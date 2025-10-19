VIDEO: Real sa vytrápil v malom madridskom derby. Getafe dohrávalo zápas v deviatich

Kylian Mbappé oslavuje gól Realu Madrid. (Autor: TASR/AP)
TASR|19. okt 2025 o 23:09
Strelec víťazného gólu Kylian Mbappé dal v posledných 15 zápasoch 20 gólov.

MADRID. Futbalisti Realu Madrid zvíťazili v nedeľnom stretnutí 9. kola španielskej La Ligy na pôde mestského rivala Getafe 1:0.

Zostávajú tak na čele súťaže o dva body pred FC Barcelona. Jediný gól duelu dal v 80. minúte Kylian Mbappe, ktorého ideálne vysunul do vyloženej príležitosti Arda Güler.

Hráči Elche a Athletica Bilbao si delili body za bezgólovú remízu. Výsledkom 1:1 sa skončil duel medzi Celtou Vigo a Realom Sociedad San Sebastian.

Rayo Vallecano zvíťazilo na trávniku Levante 3:0. Súper Slovana Bratislava v Konferenčnej lige zaznamenal druhú výhru za sebou.

VIDEO: Víťazný gól Kyliana Mbappého

La Liga - 9. kolo

FC Getafe - Real Madrid 0:1 (0:0)

Gól: 80. Mbappe, ČK: 77. Nyom, 84. Alex Sancris (obaja Getafe) po 2. ŽK

FC Elche - Athletic Bilbao 0:0

Celta Vigo - Real Sociedad San Sebastian 1:1 (1:0)

Góly: 20. Duran - 89. Soler. ČK: 45+1. Starfeit (Vigo) po 2 ŽK

UD Levante - Rayo Vallecano 0:3 (0:2)

Góly: 12. a 25. de Frutos, 65. Garcia

Tabuľka La Ligy

La Liga

    ne 23:09
