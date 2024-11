Haaland sa bude merať s najlepšími aj v reprezentácii, do vyššej divízie sa vracia Anglicko

Angličania mali na konte rovnaký počet bodov ako Gréci, no lepšie vzájomné zápasy s nimi, a tak vedeli, že víťazstvo im zaistí postup.

Nóri si rovnakým výsledkom v 3. skupine poradili s Kazachstanom aj zásluhou hetriku Erlinga Haalanda a v tabuľke preskočili Rakúšanov, ktorí doma iba remizovali so Slovinskom 1:1.

BRATISLAVA. Futbalisti Anglicka a Nórska postúpili do A-divízie Ligy národov. Angličania v nedeľnom stretnutí záverečného 6. kola zdolali v 2. skupine vo Wembley Írov 5:0.

Do prestávky sa im skórovať nepodarilo, no v 51. minúte urobili Íri chybu na vlastnej polovici a stopér Liam Scales následne uvidel za faul vo vyloženej šanci súpera druhú žltú kartu.

Harry Kane penaltu premenil a Angličania v presilovke už nedopustili drámu, keď pridali ešte štyri zásahy.

Rakúšania boli v identickej situácii voči Nórom, no posledný krok nezvládli. Dostali sa síce do vedenia zásluhou gólu Romana Schmida v 27. minúte, no v 81. minúte ich rozosmutnil vyrovnávajúcim presným zásahom Adam Gnezda Čerin.

Fíni a Kazaši mali už pred záverečnými súbojmi istotu zostupu.

Hráči Faerských ostrovov prehrali na pôde Severného Macedónska 0:1 a v 4. skupine C-divízie klesli na konečnú 3. priečku.