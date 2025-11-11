Kríza Viníciusa v Reale Madrid. Odchod Brazílčana sa javí ako pravdepodobný

BRATISLAVA. Kríza brazílskeho futbalového útočníka Viníciusa Júniora v španielskom Real Madrid sa prehlbuje.
Po mesiacoch špekulácií o jeho odchode a napätí vo vzťahu s trénerom Xabim Alonsom klub stanovil cenu za hráča na 150 miliónov eur.
Dvadsaťpäťročný Brazílčan požaduje plat na úrovni Francúza Kyliana Mbappého, čo vedenie "bieleho baletu" odmieta, čím sa situácia stáva komplikovanou.
Podľa novinára Sachu Tavolieriho zo SkySports je "ťažké predstaviť si, že Vinícius zostane v Madride aj v budúcej sezóne".
Klub sa snaží udržať finančnú rovnováhu, ktorú vytvoril prezident Florentino Pérez, a nechce ustúpiť platovým požiadavkám hráča. Vinícius, ktorý bol kedysi kandidátom na Zlatú loptu, zaznamenal pokles formy a nie je už taký rozhodujúci pre tím.
Saudská Arábia mu ponúkla byť najlepšie plateným športovcom sveta s platom okolo 1 miliardy eur, no oficiálna ponuka neprišla. Cena za hráča sa podľa zdrojov z Madridu znížila na polovicu pôvodnej sumy 300 miliónov eur.
Tréner Xabi Alonso musí pracovať na návrate najlepšej formy Viníciusa, čo je kľúčové pre úspech Realu v tejto sezóne.
Napriek poklesu výkonov bol brazílsky reprezentant jedným z mála pozitívnych hráčov v ostatných zápasoch klubu.