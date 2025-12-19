V dôležitom zápase medzi tímami bojujúcimi o záchranu sa zrodila remíza. Mallorca stratila vedenie

Momentka zo zápasu Valencia - Mallorca.
Momentka zo zápasu Valencia - Mallorca. (Autor: X/RCD Mallorca)
19. dec 2025
Valjent odohral celý zápas.

La Liga - 17. kolo

Valencia - Mallorca 1:1 (0:1)

Góly: 52. Duro - 23. S. Costa

/M. Valjent (Mallorca) odohral celý zápas/

Futbalisti RCD Mallorca v zostave so slovenským obrancom Martinom Valjentom remizovali v piatkovom súboji 17. kola španielskej La Ligy na pôde FC Valencia 1:1.

Hostia otvorili skóre v 23. minúte zásluhou Samuho Costu, o vyrovnanie sa po prestávke postaral Hugo Duro. Valjent odohral na stopérskom poste celý zápas.

Mallorca zostala v tabuľke na 14. mieste, na konte má 18 bodov, Valencia o dva body menej a patrí jej 16. pozícia.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Momentka zo zápasu Valencia - Mallorca.
    Momentka zo zápasu Valencia - Mallorca.
    V dôležitom zápase medzi tímami bojujúcimi o záchranu sa zrodila remíza. Mallorca stratila vedenie
    pi 23:04
