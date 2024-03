Futbal v meste odštartuje v Bratislave, tvárou projektu opäť Hamšík

Nič podobné ako Futbal v meste na Slovensku nie je. Ide o sériu futbalových turnajov pre mladé talenty do 11 rokov priamo na ulici. Námestia či obchodné centrá ôsmich najväčších miest na Slovensku ožijú počas apríla – júna semifinálovými turnajmi.

V dnešnej dobe je podpora športujúcej mládeže veľmi dôležitá. Vnímame to aj my, hoci našim prioritným zámerom je rozvoj najvyššej futbalovej ligy na Slovensku.

"V roku 2024 to bude už piaty ročník Futbalu v meste. Z roka na rok posúvame latku vyššie a vyššie. Teším sa, že námestia sú plné detí, ktoré milujú šport, milujú futbal.

Futbal v meste je určený pre mladých futbalistov či futbalistky do 11 rokov a registrovať sa môžu všetky kluby, ale aj školy," uvádza sa v tlačovej správe Únie ligových klubov, ktorá riadi najvyššiu domácu súťaž.

V auguste je potom na programe veľké finále, do ktorého sa prebojuje šestnásť najlepších tímov.

Hamšík je ambasádor Futbalu v meste tretí raz za sebou. Premiérovo však nebude v úlohe otca fandiaceho svojmu synovi priamo na turnaji. Lucas má dvanásť rokov a už nespĺňa vekový limit pre účasť.

"Futbal má prinášať emócie a radosť. To tento projekt spĺňa do bodky. Navyše, je to veľmi zaujímavý turnaj. Hrá sa na ulici na malom ihrisku.

Je to rýchle, dynamické. Deti to baví. Som veľký fanúšik tohto projektu," vyzdvihol Futbal v meste bývalý slovenský reprezentant.

Hoci pohyb a motivácia k športu sú tu najdôležitejšie, víťazné tímy Futbalu v meste si odnesú ceny až v hodnote 20.000 eur.

Víťazný tím si bude môcť nakúpiť športové vybavenie v celkovej cene 5.000 eur. Víťazstvo z roku 2023 bude obhajovať AS Trenčín so svojimi Avengermi.