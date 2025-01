Kam prišiel, tam ho chcel, túžil po ňom roky. Mourinho konečne získal Škriniara

Rozhodol sa zostať Európe. Nechcel ešte pochovať svoju kariéru. „Pokiaľ nie som o niečom stopercentne presvedčený, tak do toho nejdem,” priznal v podcaste Pressko.

BRATISLAVA. V lete ho lanárili na veľké peniaze. „Bol to balík,” tvrdil Milan Škriniar o záujme zo Saudskej Arábie.

Tento zápas sledoval z tribúny Milan Škriniar. Slovák mal vyvolať záujem u Mourinha pre jeho skúsenosti so systémom troch obrancov.

Do konca ročníka prišiel o stopéra Rodriga Becaa a ľavého obrancu Jaydena Oosterwoldeho.

Milan Škriniar (vľavo) na ceste do Istanbulu. (Autor: Instagram - fenerbahce)

V Európskej lige hrá pod očakávania. V ligovej fáze je až na 23. priečke a bojuje o postup do predkola vyraďovacej fázy.

Portugalský kouč vraj chcel priviesť slovenského obrancu do Anglicka už počas pôsobenia na lavičke Manchester United.

„Môj sen je vyhrať tureckú ligu,” vyhlásil. Naposledy sa to klubu podarilo v 2014. „Verím, že si zahráme aj Ligu majstrov,” dodal.

Na štvrtý pokus sa mu to konečne podarilo. „Hral som v tom malú úlohu,” priznal Mourinho v stredu pred novinármi.

Mourinho nezostal svojej povesti nič dlžný. Už po troch mesiacoch v Turecku stihol dostať pokutu a dištanc.

Sťažoval sa, že mu turecká liga "smrdí" a nevidí dôvod, prečo by ju mali sledovať fanúšikovia za hranicami.

Dodal, že ak by mu predstavitelia klubu vopred povedali o tom, ako to v tureckom futbale funguje, prácu by nikdy neprijal.