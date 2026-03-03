Nepomohlo mu ani vysoké víťazstvo tímu. Bývalý hráč Chelsea a Atlética Madrid končí

Tréner Filipe Luis.
Tréner Filipe Luis. (Autor: TASR/AP)
3. mar 2026 o 15:17
Získal s Flamengom od septembra 2024 päť trofejí.

Vedenie brazílskych futbalových majstrov z Flamenga prepustilo trénera Filipeho Luísa. Klub z Ria de Janeiro to oznámil na svojej webovej stránke.

Bývalého reprezentačného obrancu neudržalo na lavičke ani vysoké víťazstvo 8:0 nad Madureirou, keďže z troch zápasov v novej sezóne vyhrali jeho zverenci iba jediný.

Štyridsaťročný Luís, niekdajší hráč Chelsea či Atlética Madrid, získal s Flamengom od septembra 2024 päť trofejí, vlani jeho mužstvo triumfovalo v juhoamerickom Pohári osloboditeľov.

Tento rok však popri nevydarenom ligovom štarte prehralo aj zápasy o brazílsky a juhoamerický Superpohár.

Rozhodnutie vedenia klubu Luísa podľa médií zjavne prekvapilo. Športový riaditeľ José Boto mu ho oznámil len niekoľko minút po pondelkovom víťazstve 8:0, ktoré znamenalo postup do finále ligy štátu Rio de Janeiro.

