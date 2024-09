Slaviu zachránil geniálny ťah Trpišovského. Zmenila taktiku a preklopila zápas

Slavia, ktorú trápi početná maródka, bola v úvodnej štvrťhodine nevýrazná a nevedela sa dostať do tempa.

Museli sme na to reagovať a upraviť naše rozostavenie. Nie je to jednoduché, ale je výhoda, keď je tréner s tímom dlhšie.

Dobrý fyzický výkon, zhodnotil Trpišovský

Vracal sa dozadu, vyhral veľa súbojov, do všetkého išiel na sto percent. Pomohol tímu a tím jemu.

"Od 20. minúty sa nám podarilo preklopiť zápas tam, kam sme chceli. Viac sme držali loptu, súpera sme zatlačili do defenzívy.

Zmena v taktike pomohla a český vicemajster šiel do vedenia v 37. minúte zásluhou Matěja Juráska. Druhý gól pridal po hodine hry striedajúci Mojmír Chytil.

Kapitán chválil mladého spoluhráča

Dvadsaťjedenročný krídelník sa tešil hlavne zo zisku troch bodov.

"Som strašne rád, že sme to zvládli víťazne a s nulou vzadu. Držíme si defenzívnu formu a do toho dávame góly. Je to super," uviedol Jurásek.

V jeho nasadení do základnej zostavy mal prsty kapitán "zošívaných" Jan Bořil.

"Veľa sme sa o tom s trénermi rozprávali a zhodli sme sa, že zápas proti Razgradu je preňho ako stvorený. Ukázal sa vo skvelom svetle dopredu aj dozadu, klobúk dole," pochválil svojho spoluhráča.

Slovenský reprezentačný krídelník Ivan Schranz nehral za Slaviu pre svalové zranenie.