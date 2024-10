Najzbytočnejšia vec vo futbale sú individuálne ocenenia, myslí si Toni Kroos

Kroos to však cítil inak a rozhodol sa ukončiť futbalovú kariéru. Vraví však, že keby sa venoval inému športu, možno by v tomto veku neskončil.

Tenista si môže na turnaje vziať manželku a deti, rozhoduje o tom, koho má v tíme a kto spí večer pred zápasom v jeho posteli. To sa v kolektívnych športoch nedá,“ povedal Kroos v podcaste, kde mal ako hosťa nemeckého tenistu Alexandra Zvereva. Vzápätí so smiechom dodal: „V tenise sa však všetko začína podaním, a to mi nefunguje.“



Kroos sa ešte raz pristavil pri svojom odchode do „futbalového dôchodku“. „Vždy som chcel skončiť na najvyššej úrovni. Hral som s mnohými špičkovými hráčmi, no len málokomu sa to podarilo. Stále som sa musel prispôsobovať nejakým zmenám. Neustále cestovanie a roky strávené preč od rodiny ma už unavovalo.

Možno o päť rokov poviem, že to bolo príliš skoro, ale teraz sa cítim dobre. Dokonca som bol prvýkrát v živote na dovolenke v auguste. A teraz, keď ráno odveziem deti do školy, idem domov a nie na tréning,“ poznamenal Kroos podľa webu denníka AS.