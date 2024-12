Zo Žiliny ho kúpili za milión eur, no už po pár mesiacoch sa ho chcú zbaviť

Mládežnícky reprezentant Slovenska pritom prestúpil do nového pôsobiska iba v letnom prestupovom období, keď za neho zaplatil Žiline milión eur.

Dvadsaťjedenročný útočník nastúpil v novom tíme do 10 zápasov, počas ktorých odohral 355 minút. Počas tejto doby si na svoje konto nepripísal ani jeden gól.

Počas pôsobenia v MŠK Žilina strelil Jambor v 90 zápasoch 21 gólov a pridal osem asistencií.

Podľa bývalého hráča a rozhodcu Iona Craciunescua musí byť za letné prestupy vyvodená zodpovednosť.

„Myslím si, že veľká chyba v Rapide bola, keď investovali veľké sumy do hráčov, ktorí to nezvládajú. Pozrite sa, ako hrajú. Bez ohľadu na to, kto je v oddelení, musia prevziať zodpovednosť ," uviedol.