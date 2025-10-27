Dánsky kouč potvrdzuje povesť majstra pri štandardkách. Tottenhamu prinášajú body

LIVERPOOL. Thomas Frank si počas pôsobenia v Brentforde získal povesť majstra štandardných situácií a jeho vplyv v novom klube Tottenham Hotspur bol v nedeľu na Everton jasne viditeľný.
Jeho tím strelil dva góly po rohoch a zvíťazil 3:0.
Podľa údajov Sky Sports padlo v tejto sezóne 19 % všetkých gólov v Premier League po rohových kopoch, pričom rastie aj počet gólov po dlhých vhadzovaniach do pokutového územia.
Obranca Tottenhamu Micky van de Ven skóroval dvakrát hlavičkou zblízka v prvom polčase.
Najprv po rohu Mohammeda Kudusa, ktorý Rodrigo Bentancur vrátil z opačnej strany malého vápna. Potom aj po rohu Pedra Porra z opačnej stany.
VIDEO: Zostrih zápasu Everton - Tottenham
Frankov tím využíval aj dlhé vhadzovania, keď Kevin Danso posielal do šestnástky niekoľko lôpt, ktoré spôsobovali problémy obrane Evertonu.
Podobne ako deň predtým Brentford, keď Michael Kayode dlhými vhadzovaniami zneistil obhajcov titulu z Liverpoolu.
Samotná hra Tottenhamu nebola ničím výnimočná, no z štandardných situácií pôsobil tím nebezpečne.
Frank uviedol, že práve na túto oblasť sa zameral ešte pred sezónou spolu s Andreasom Georgsonom, trénerom štandardiek, s ktorým pracoval už v Brentforde.
„V Brentforde sme sa sústredili na štandardky, ale teraz to prevzali všetky veľké tímy – Arsenal, Liverpool aj Manchester City v uplynulých sezónach,“ povedal Frank.
„Je to kľúčový prvok hry – ak chcete niečo dosiahnuť, musíte to mať zvládnuté.
Musíte byť dobrí vo všetkých oblastiach – pri štandardkách, v defenzíve aj v útoku.“
Frank dodal, že návrat k väčšiemu dôrazu na štandardky a priamočiaru hru, ktoré boli v ére tiki-taka futbalu často prehliadané, by mohol zmeniť typ hráčov, ktorých kluby v budúcnosti hľadajú.
„Môže to ovplyvniť spôsob, akým tímy nakupujú. Záleží na tom, čo chcete od svojho mužstva,“ vysvetlil.
„Ak chcete byť dobrí pri štandardkách, potrebujete určitú fyzickosť, schopnosť vyhrávať hlavičky a kvalitné centre – musíte nájsť správnu rovnováhu.“
Tréner Evertonu David Moyes, ktorý je sám zástancom hry založenej na štandardných situáciách, priznal frustráciu z toho, že jeho tím v nedeľu inkasoval práve po dvoch rohoch, no zároveň uznal Frankovu prácu.
„Zrazili nás štandardky. Zvyčajne z rohov neinkasujeme, ale treba uznať Tottenham – mali výborné centre a Thomas to má vždy perfektne pripravené, nech je kdekoľvek. Nachytali nás tým,“ povedal Moyes.
Líder Premier League, Arsenal, strelil v tejto sezóne už 9 z 16 gólov po štandardných situáciách – ďalší pridal v nedeľu pri víťazstve 1:0 nad Crystal Palace.
„Momentálne, keď sa pozriete na vývoj ligy – dlhé vhadzovania, štandardky, priamočiara hra.
Arsenal je najlepšie pripravený tím na zisk titulu,“ povedal bývalý obranca Liverpoolu Jamie Carragher pre Sky Sports.