Dán sa v Tottenhame dlho nezdržal. Klub je v lige tesne nad pásmom zostupu

Thomas Frank bol po necelých ôsmich mesiacoch odvolaný z funkcie trénera futbalistov Tottenhamu, kde viedol aj českého brankára Antonína Kinského.
Vedenie londýnskeho klubu oznámilo koniec dánskeho kouča vo vyhlásení deň po domácej prehre 1:2 s Newcastlom, po ktorej sú Spurs na 16. mieste tabuľky anglickej ligy len päť bodov nad pásmom zostupu.
Tottenham nevyhral v ôsmich uplynulých zápasoch Premier League, čo je jeho najdlhšia séria bez víťazstva od októbra 2008. Z posledných 17 ligových stretnutí Spurs vyhrali len dva a získali z nich 12 bodov.
Dánsky tréner Frank vystriedal na pozícii trénera tradičného klubu vlani v júni Angeho Postecogloua a podpísal zmluvu do roku 2028.
Na rozdiel od domácej súťaže sa Spurs darilo v Lige majstrov, v ktorej základnej časti obsadili štvrté miesto a postúpili priamo do osemfinále.
Vypadli ale z Ligového pohára aj Anglického pohára. Práve v Ligovom pohári odchytal Kinský svoje jediné dva zápasy v tejto sezóne za Tottenham.