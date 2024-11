Obranca zo Serie A je pred Ligou národov fit. Bude alternatívou na post Pekaríka?

Podľa vlastných slov je však už v poriadku a zvládol by aj plnú minutáž ako v septembrovom zápase LN proti Azerbajdžanu (2:0).

SENEC. Slovenský futbalový obranca Adam Obert je pred kľúčovom zápasom Ligy národov so Švédskom pripravený na akékoľvek zápasové zaťaženie.

Tradičná stopérska dvojica Milan Škriniar a Denis Vavro je síce k dispozícii, no vzhľadom na svalové problémy Petra Pekaríka môže prísť aj na hráčov, ktorí nemajú pravidelné miesto v základe.

Obert dostal v septembri v Košiciach prednosť prd Vavrom, no na októbrových zápasoch nebol ani na súpiske – tím opustil pre problémy s trieslami.

"Týždeň alebo desať dní som bol bez tréningu s tímom a dal som sa trocha dokopy. V predošlých týždňoch som už bol k dispozícii aj na zápasoch. Mohlo to byť aj zranenie z únavy, čo potvrdila magnetická rezonancia.

Teraz už som stopercentne fit. Po tréningoch to možno trocha cítim, ale fyzioterapeuti v klube aj tu mi povedali, že je to v poriadku. Niekoľko týždňov to ešte budem cítiť, ale som pripravený, preto som prišiel," uviedol Obert.

Súper je v top forme

Dokopy odohral v tejto sezóne deväť zápasov, naposledy pred týždňom ako striedajúci hráč na pôde Lazia Rím (1:2).