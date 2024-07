VIDEO: Jeho góly boli ozdobou ME, reprezentačný dres si už neoblečie

BERN. Švajčiarsky futbalista Xherdan Shaqiri po štrnástich rokoch ukončil svoju reprezentačnú kariéru. Tridsaťdvaročný stredopoliar odohral za národný tím 125 zápasov, v ktorých strelil 32 gólov.

Shaqiri je jediný Švajčiar, ktorý sa zúčastnil na siedmich veľkých podujatiach v rade, od MS 2010 po ME 2024. Navyše, na posledných šiestich (3x MS a ME) zakaždým strelil aspoň jeden gól, naposledy do siete Škótska.

Jeho góly boli často výstavne, pamätné sú jeho "nožničky" do siete Poľska.

VIDEO: Góly Xherdana Shaqiriho na EURO 2016 - 2024