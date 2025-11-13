Škandál v tureckom futbale pokračuje. Suspendovaných bolo 102 hráčov

ISTANBUL. V Turecku suspendovali 102 futbalistov zapletených do stávkarskej aféry. Medzi nimi je 25 hráčov pôsobiacich v najvyššej súťaži Süper Lig a 77 z druhej ligy. Informovala o tom agentúra AP.
Turecký reprezentant Eren Elmali z Galatasarayu Istanbul má na základe rozhodnutia disciplinárnej komisie Tureckého futbalového zväzu zastavenú činnosť na 45 dní.
Jeho spoluhráč a turecký reprezentant do 21 rokov Metehan Baltaci si nezahrá deväť mesiacov. Senegalský krídelník Alassane Ndao z Konyasporu dostal stopku na rok.
„Pred niekoľkými rokmi som stavil na pár zápasov, no nebol som ich aktérom. Neuvedomoval som si vtedy závažnosť situácie. Ešte raz chcem všetkých ubezpečiť, že by som nikdy nestavil na zápasy tímov, ktorých dres som v tom období obliekal," uviedol Baltaci pre turecké médiá.
Minulý týždeň tureckí prokurátori vydali zatykače na 21 osôb vrátane 17 rozhodcov a prezidenta prvoligového klubu v rámci rozširujúceho sa vyšetrovania stávkového škandálu.
Podľa úradu hlavného prokurátora Istanbulu zadržali počas razií najmenej osemnásť podozrivých v hlavnom meste a v ďalších jedenástich provinciách.
Sedemnásť rozhodcov, identifikovaných iba iniciálami, vyšetrujú pre možné obvinenia zo „zneužitia právomoci“ a „ovplyvňovania výsledku zápasu“.
Škandál vypukol po tom, čo suspendovali 149 rozhodcov a asistentov rozhodcov. Prezident TFF Ibrahim Haciosmanoglu prezradil, že vládna agentúra zistila, že 371 z 571 aktívnych rozhodcov malo účty v stávkových spoločnostiach.