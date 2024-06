12. deň na EURO: Absolútny rakúsky blázninec a po ňom anglická nuda. Slovinci boli ako Slováci

BRATISLAVA. Kto by to bol povedal, že z krajín, ktoré boli kedysi súčasťou bývalej C. K. monarchie, si prvé vybojuje postup do osemfinále EURO 2024 - Rakúsko. A ešte akým štýlom? Informácie o EURO 2024 (prehľad) Rakúšania vyhrali D-skupinu v konkurencii Francúzska, Holandska a Poľska. Achtelfinale, wir kommen! Osemfinále, prichádzame! Hlásala titulka denníka Kronen Zeitung. Bild: Najlepší zápas Futbalový expert tabloidu Österreich, holandský rodák s rakúskym pasom Frenkie Schinkels, si pred utorňajším zápasom Rakúsko - Holandsko zafilozofoval.

„Na minulom európskom šampionáte sme sa pred týmto súperom krčili ako králik pred hadom. Teraz sa nás, niekdajšieho králika, Holanďania boja. Majú z nás rešpekt.“

To ešte netušil, čo sa bude v Berlíne diať. „Absolútny blázninec na Olympijskom štadióne. Rakúsko v úchvatnom zápase zrazilo Holandsko na kolená po víťazstve 3:2 (1:0) a postúpilo do osemfinále ako víťaz skupiny,“ referoval o senzácii Kurier. V zápase, ktorý musel baviť aj nezainteresovaného fanúšika, Rakúšania viedli 1:0 aj 2:1. Súper dvakrát vyrovnal, no o výhre našich juhozápadných susedov rozhodol v 80. minúte nekompromisne Marcel Sabitzer. Nemecký Bild označil duel za doteraz najlepší na turnaji. Ďalší nemecký denník Die Welt vyrukoval s tvrdením, že alpská republika bude favoritom aj v osemfinále.

Marcel Sabitzer strieľa gól v zápase Rakúsko - Holandsko. (Autor: TASR/AP)

V ňom sa Rakúšania nastúpia na budúci utorok v Lipsku proti druhému tímu F-skupiny, čo môže byť Turecko, Česko alebo Gruzínsko. Ešte predtým, v sobotu, môže mužstvo osláviť 66. narodeniny trénera Ralfa Ragnica. Génius Ragnick Tréner Rakúšanov pripravil zverencom špeciálnu odmenu. Do hotela Palace v Berlíne, kde sú futbalisti ubytovaní, pozval na párty víťazov ich manželky a partnerky. Österreich avizoval, že Rakúšanov čaká dlhá a bujará noc. Denník označil nemeckého trénera za strategického génia, lebo situoval základňu tímu do Berlína, kde odohrali Rakúšania zápasy proti Poľsku aj Holandsku.

„Najdlhšiu cestu do Düsseldorfu (691 kilometrov) sme museli absolvovať hneď na začiatku, kým všetky ostatné tímy pendlujú z jedného zápasu na druhý cez celé Nemecko. Na osemfinále cestujeme len 190 kilometrov do Lipska, kde sa tréner Rangnick a tímové hviezdy Baumgartner so Seiwaldom cítia ako doma,“ napísal Österreich a vo svojich odvážnych prognózach šiel ešte ďalej.

„To však nie je všetko. Prípadné štvrťfinále by bolo opäť v Berlíne, kde sme už oslavovali dve výhry. Semifinále v Dortmunde vzdialenom približne 500 kilometrov, čo menej ako alternatíva v Mníchove (585 kilometrov), pred návratom do Berlína na finále.“ Rakúšania už snívajú a ide im to dobre. Anglický futbal uspával Víťazom C-skupiny sa stali Angličania a napriek tomu čelia doma kritike. Zverencom Garetha Southgatea stačila na prvenstvo bezgólová remíza so Slovinskom, ale anglické médiá označili výkon mužstva za „nezáživný, fádny a nudný“. Bulvárny Daily Mail zverejnil fotku spiaceho anglického fanúšika na tribúne kolínskeho štadióna. Žeby futbal v podaní Albiónu až tak nudil?

Intenzívna radosť anglických fanúšikov po peknej akcii trojice Rice - Foden - Saka v prvom polčase, sa rýchlo zmenila na zúfalstvo po tom, čo gól neplatil pre ofsajd – pripomenul denník.

Angličania strelili v troch zápasoch proti Dánsku, Srbsku a Slovinsku iba dva góly, ale nevypracovali si ani veľa šancí. Populárny komentátor Gary Neville pre ITV povedal, že v anglických dresoch hrá partia jednotlivcov, ktorí robia vlastné veci, namiesto toho, aby tím hral podľa definovaného plánu. Angličania už vedia, kedy a kde budú hrať (v nedeľu o 18.00 v Gelsenkirchene), ale nevedia proti komu. Potenciálnym súperom je aj Holandsko - ak v stredu Česi nezdolajú Turecko alebo Gruzínsko nevyhrá nad Portugalskom – tvrdí v matematike BBC. A Holandsko, to by bola pre Angličanov výzva. Prečo skončili Slovinci tretí Slovinskí futbalisti po remíze 0:0 s Angličanmi oslavovali akoby získali titul. Pripomenulo vám to niečo? Pred ôsmimi rokmi boli v podobnej situácii Slováci na EURO vo Francúzsku. Pred posledným zápasom v skupine potrebovali na postup aspoň remizovať s Angličanmi. Podarilo sa. Výsledok? 0:0.

Bod proti Anglicku je veľký ako Triglav, tvrdil web Slovinskej televízie. Slovinci hrajú na štvrtom veľkom turnaji (predtým MS 2002 a 2010, EURO 2000) a prvý raz postúpili do vyraďovacej fázy. Navyše v deň, keď pred 33 rokmi vyhlásili nezávislosť (spolu s Chorvátmi, čím sa začal rozpad bývalej Juhoslávie). Celkom bizarný je však dôvod, prečo Slovinci skončili v skupine tretí, až za Dánmi. Oba tímy totiž získali rovnaký počet bodov (3), v ich vzájomnom zápase sa zrodila remíza 1:1 a mali aj rovnaké celkové skóre (2:2). Na rad prišlo ďalšie kritérium - fair play alebo disciplinárne bodovanie. Ani to však nerozhodlo - oba tímy nazbierali v skupine po šesť žltých kariet. A tak UEFA vzala do úvahy bilanciu oboch tímov v kvalifikácii EURO 2024.