Lobotka k Modričovi? Slováka chce podľa Španielov získať Real Madrid

MADRID. Real Madrid má údajne zálusk získať slovenského futbalového reprezentanta Stanislava Lobotku.

Ako uvádza portál football-espana.net, v strede poľa dominuje duo Luka Modrič - Toni Kroos aj po desiatich rokoch od príchodu do mužstva, no vedenie španielskeho klubu hľadá mladších hráčov, ktorí by mohli preniknúť medzi nich.

Jedným zo spomínaných kandidátov je Lobotka z SSC Neapol. Slovenský stredopoliar je pilierom lídra Serie A a trénera Luciana Spallettiho.

Denník Mundo Deportivo naznačil, že Carlo Ancelotti by Lobotku rád priviedol na Santiago Bernabeu.