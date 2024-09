Slovensko urobilo veľký pokrok, myslí si Lobotka. Máme na čom stavať, dodal

Tím Francesca Calzonu je v pozícii favorita v oboch stretnutiach aj v celej skupine, z ktorej postupuje najlepší tím priamo do B-divízie.

SENEC. Slovenskí futbalisti podľa Stanislava Lobotku už výsledkovo a herne dokázali, že nepatria do C-divízie Ligy národov.

To je historicky najlepší číselný výsledok Slovenska z ME či MS a práve preto sú momentálne ciele "sokolov" v C-divízii Ligy národov najvyššie.

Na nich bojovali jeho zverenci ešte v predĺžení o historický postup do štvrťfinále cez Anglicko (1:2 pp) a obsadili 12. miesto.

Kazachstan si vtedy už postup nenechal vziať, no taliansky kormidelník nastolil nový prístup a niečo vyše roka po nástupe priviedol Slovákov k postupu na ME.

Po štyroch dueloch so šiestimi bodmi a skóre 3:3 sa ujal kormidla práve Calzona.

"Ja to osobne takto neberiem, že sa treba dostať hore z blata. Myslím, že sme sa už z neho dostali nielen po tej výsledkovej stránke, ale aj po hernej.

"Je to ďalší zápas, ktorý chceme zvládnuť, kde sa chceme dobre prezentovať a podať čo najlepší výkon.

Niekedy idete do toho zápasu s tým, že chcete vyhrať, ale ten súper môže mať lepší deň, niekedy nemusí.

Reprezentácie sa vyrovnávajú, už to nie ako kedysi, že ste hrali proti ľuďom, ktorí robia vo 'fabrikách' a idú si zahrať za svoju krajinu. Vieme sľúbiť len to, že dáme do toho zápasu všetko," povedal Lobotka.

Zároveň priznal, že tímu bude chýbať atmosféra z EURO, kde stáli proti divácky atraktívnejším súperom, najmä Belgicku (1:0) a Anglicku.