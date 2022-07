Xavi vychválil Lewandowského po jeho debute. Páči sa mu jeho skromnosť a pokora

DALLAS. Kanonier Robert Lewandowski je pre futbalistov FC Barcelona "neuveriteľná posila".

Vyhlásil to kouč katalánskeho klubu Xavi Hernandez po debute poľského útočníka vo víkendovom dueli proti Realu Madrid (1:0) na predsezónnom turné v USA.

"Adaptoval sa naozaj dobre. Hoci vyhral vo futbale takmer všetko, tak je veľmi skromný a má pokoru tvrdo pracovať pre tím. Pre nás je to neuveriteľná posila. Ukázal to proti Realu a som naozaj rád, že sme ho získali. Je to jeden z najlepších futbalistov na svete," povedal Xavi na adresu Lewandowského, ktorý do Barcelony prišiel z Bayernu Mníchov.