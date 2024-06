Gruzínci v úvode vystrašili Španielov, no favorit pridal plyn. Čaká ho súboj s Nemeckom

EURO 2024 - osemfinále

Od 18. minúty prehrávali po vlastnom góle Robina Le Normanda, no ešte do prestávky vyrovnali Rodrim a na začiatku druhého polčasu rozhodol o ich triumfe Fabian Ruiz.

KOLÍN NAD RÝNOM. Španielski futbalisti dnes zvíťazili v osemfinále na EURO 2024 (ME vo futbale), keď v Kolíne nad Rýnom zdolali Gruzínsko jasne 4:1.

Priebeh zápasu Španielsko - Gruzínsko na EURO 2024

I. polčas

Španieli začali aktívne a v 5. minúte sa po centri Carvajala ocitol v šanci Pedri, Mamardašviliho však neprekonal.

Jeden z topfavoritov turnaja to skúšal najmä po ľavej strane cez Cucurellu a Williamsa, no gruzínska obrana na čele s kapitánom Kašiom bola pozorná. V 18. minúte Gruzínci udreli z prvej vážnejšej útočnej akcie.

Kvaracchelija obišiel v strede poľa vracajúcich sa španielskych zadákov a prihral na pravú strenu Kakabadzemu, ktorého prudký center si zrazil Le Normand do vlastnej bránky - 0:1. Šancu vyrovnať mal krátko na to Ruiz, no Mamardašvili predviedol skvelý zákrok.