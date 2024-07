Boli skvelí súperi, chválil Gruzíncov Williams. Kašia je na tím hrdý

"Chcem zablahoželať Gruzínsku. Boli skvelými súpermi, bol som ohromený ich výkonom," uviedol Nico Williams podľa agentúry AFP.

Gruzíncov samozrejme prehra sklamal, ale kapitán tímu Guram Kašia pre uefa.com uviedol:

"Bolo to pre nás úžasné dobrodružstvo. Sme nesmierne hrdí na to, čo sme dosiahli. So Španielmi sme neuhrali výsledok, aký sme chceli, ale sme naozaj hrdí na to, ako sme reprezentovali našu krajinu."

Španieli na uplynulých ME 2020 v semifinále obsadili tretiu priečku. Do finále ich nepustili neskorší víťazi šampionátu z Talianska. Španielsko je jediný tím, ktorý získal titul majstra Európy dvakrát po sebe (2008, 2012).

Krajina taktiež drží rekord v počte získaných titulov (3), o ktorý sa delí s Nemeckom. V roku 2012 zaznamenali najvyšší triumf vo finále ME, keď zdolali Taliansko 4:0 a taktiež držia najdlhšiu šnúru triumfov na európskych šampionátoch. V rokoch 2008 až 2016 zvíťazili v 14 dueloch po sebe.