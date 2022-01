Zmení Barcelona názov štadióna? Rokovania trvajú už mesiace

BRATISLAVA. Španielsky futbalový gigant FC Barcelona by mohol zlepšiť ekonomickú situáciu premenovaním štadióna Camp Nou.

Ako referuje web sportowefakty.wp.pl s odvolaním sa na španielsky denník Mundo Deportivo, funkcionári katalánskeho veľkoklubu rokujú o sponzorskom kontrakte so streamingovou službou Spotify.



V prípade, že sa spoluprácu podarí sfinalizovať, logo uvedenej spoločnosti by sa mohlo objaviť na dresoch a jej meno v názve štadióna. Po novom by sa stánok katalánskeho veľkoklubu mohol volať Camp Nou Spotify.



Rokovania medzi oboma stranami údajne trvajú už od októbra.