Šurnovská si hetrik odložila. O tomto sme vždy snívali, zhodnotila divácky rekord kapitánka

Kapitánka a brankárka Mária Korenčiová si uvedomuje, že v utorkovej odvete v Cardiffe to bude iný duel a družstvo sa na to musí pripraviť.

POPRAD. Podľa Martiny Šurnovskej dosiahli slovenské futbalistky zaslúžené víťazstvo v úvodnom zápase prvého kola play off o postup na budúcoročné ME proti Walesu.

Bol to určite dôležitý prvý gól a ešte viac nás to naštartovalo a dali sme krátko na to aj druhý. Mohla som dať hetrik, ale ten si nechám ešte na inokedy," povedala Šurnovská.

"Bola som asi v správny čas na správnom mieste. Mám to tak natrénované a som rada, že mi to tam padlo.

Korenčiová videla za úspechom plnenie pokynov od realizačného tímu: "Bol to veľmi náročný zápas. Prekvapili sme Wales, ktorý je jednoznačným favoritom tohto dvojzápasu a odchádzame s veľmi dobrým výsledkom do ďalšieho duelu."

Z toho sme aj vychádzali a čakali sme na to, kedy vlastne získame loptu. Chceli sme hrať dopredu, čo najrýchlejšie a darilo sa nám to," poznamenala Šurnovská.

Je mi jasné, že vo Walese to bude iné. Určite sa na nás inak pripravia a bude to ťažké. Musíme sa na to sústrediť."

Aj na tréningu sme sa o tom rozprávali, či nám to bude alebo nebude vychádzať. Oni nám však pomáhali viac než dosť. Verím, že to takto pôjde aj v druhom zápase."

Divácky rekord

Družstvo Petra Kopúňa sa mohlo spoliehať aj na rekordnú návštevu na tribúnach (2013 divákov). Ten dovtedajší spred deviatich rokov bol vylepšený takmer o tisíc fanúšikov.

"Je to úžasné. Myslím si, že už som to hovorila. Hrám viac než 20 rokov futbal, o takomto niečom sme vždy snívali.

Je to určite ten prvý splnený sen, že tí ľudia prídu a my im ukážeme, že to za to stojí," priznala kapitánka tímu a nadviazala na ňu Šurnovská:

"Ja som to hovorila už na začiatku zrazu, že verím v príchod ľudí. Zaslúžili sme si to a podľa mňa sme to aj dostatočne ukázali. Ľudí potrebujeme, pretože oni nám dodávajú silu a motivujú nás. Teším sa, že prišli."

VIDEO: Tréner Peter Kopúň hodnotí zápas Slovensko - Wales