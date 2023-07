Bývalý kapitán Slovana sa chce ukázať Calzonovi. Kozák mu dal cennú radu

SAMUEL LAVRINČÍK prišiel do Trenčína z “B” tímu Slovana v roku 2020. Dnes je niekoľkonásobný juniorský reprezentant Slovenska. Dostal sa aj do širšieho výberu Francesca Calzonu.

Ťažko povedať. Ako sa hovorí, po vojne je každý generál (smiech). Možno áno, možno nie, ale nič to nemení. Je však škoda, že som do tých zápasov nemohol zasiahnuť.

Počas tohto obdobia ste vynechali osem ligových a tri pohárové zápasy. V nich AS iba dvakrát vyhral, šesťkrát prehral a zrodili sa tri remízy. Myslíte si, že by ste tímu pomohli tieto výsledky zlepšiť?

Takže som ani neodišiel, ani som sa nezapojil do prípravy. Bolo to nešťastné riešenie, je to ale za mnou. Ku koncu sezóny som si zahral zopár zápasov, takže som bol rád.

Ak by klubu nehorelo pod zadkom, v zmysle boja o záchranu, myslíte si, že by vás povolali späť do zostavy?

Ak by sa hrala vrchná šestka alebo by sme boli v pokojných vodách, tak by som možno ani len nenastúpil, pretože by hrali iba hráči, s ktorými by rátali do budúcej sezóny.

Situácia však bola nepríjemná a museli sme zabrať všetci. Ku koncu bolo jedno, kto končí a kto zostáva. Všetci sme mali Trenčín radi a chceli sme spraviť všetko preto, aby sme ho v lige udržali.

Hnevalo vás, že ste nehrali, prípadne, aké iné emócie to vo vás vyvolalo?

Samozrejme, že ma to hnevalo. Ešte viac ma možno hnevalo to, že som na začiatku nemohol trénovať s tímom a nevzali ma ani len na sústredenie, keďže si myslím, že ten dôvod na to nebol.