Hamšík proti Anglicku počíta aj s penaltami. Čaká nás náročný zápas, hovorí

"Myslím si, že by sme si mali nejakú tú jedenástku kopnúť. Tie zápasy môžu ísť až do 120. minúty a chalani musia aj preto naozaj regenerovať," povedal Hamšík, ktorý plní v tíme trénera Francesca Calzonu aj funkciu manažéra.

V reprezentácii odohral 138 zápasov, čo je národný rekord. K jeho prekonaniu je pomerne blízko Peter Pekarík so 129 stretnutiami. Tridsaťsedemročný pravý obranca odohral doposiaľ všetky tri zápasy a na šampionáte prekonáva očakávania.

"Rekordy sú na to, aby boli prekonávané. Prajem mu to, ja budem mať to, že som bol prvý. Je neskutočné, čo predvádza. Je to veľký profesionál a v klube hrá počet zápasov, ktoré sa dajú možno spočítať na jednej ruke.

Keď však príde do reprezentácie, hrá celé zápasy a jeho čísla sú jedny z najlepších. Je neuveriteľné, ako je nastavený a môže byť vzor pre mnohých mladých hráčov," povedal Hamšík ohľadom Pekaríka.

Obaja boli súčasť tímu, ktorý na ME 2016 uhral s Anglickom postupovú remízu 0:0: "Ten zápas si pamätám, bol to historický moment, dokázali sme remizovať s Anglickom. Vždy sa o nich píše, že teraz je ten správny čas a od tohto tímu čakajú všetci veľké veci."