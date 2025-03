Čakajú nás ťažké boje, vraví Škriniar pred Slovinskom. Calzona má ešte otázniky

SENEC. Slovenskí futbalisti chcú postúpiť do B-divízie Ligy národov napriek nepriaznivej výsledkovej bilancii so Slovinskom. Program a výsledky - baráž Ligy národov UEFA 2024/2025 Kapitán tímu Milan Škriniar verí, že mužstvo zvládne prvý zápas play off (štvrtok, 20.45 h) tak, aby si otvorilo cestu k naplneniu tohto cieľa. Podľa neho to bude vyrovnaný duel, ale realizačný tím určite pripraví všetkých hráčov tak, aby využili slabé stránky súpera.

Slováci sa stretli so Slovinskom celkovo osemkrát a majú bilanciu jedno víťazstvo, štyri remízy a tri prehry. Z triumfu sa tešili v kvalifikáci na MS 2018, keď uspeli v Trnave 1:0.

Škriniar si práve na tento duel spomína: "Tento jediný si ako tak ešte pamätám. Ale ťažko povedať, či sa od toho dá niečo odvíjať, pretože je to minulosť a hráči sa odvtedy obmenili, či už u nich alebo u nás. Bude to ťažký a vyrovnaný zápas a ja verím, že to zvládneme," uviedol 30-ročný obranca.

Škriniar koncom januára odišiel z Paríža Saint-Germain na hosťovanie do Fenerbahce Istanbul. V tureckom klube bude do konca prebiehajúcej sezóny. Tento krok vníma veľmi pozitívne, pretože nastúpil vo všetkých 12 dueloch tímu a vždy odohral plnú minutáž: "Som veľmi spokojný, cítim sa výborne. Zápasová prax mi nechýba, čo som rád a konečne hrávam pravidelne. Fenerbahce je obrovský klub, ktorý sa podľa mňa vyrovná všetkým tým európskym top mužstvám. Oni ukázali veľkú náklonnosť a všetky veci, na ktorých sme sa dohodli, platia do bodky. Samozrejme, máme fantastického trénera."

Slováci vypadli z "béčka" v roku 2020 a v tejto edícii je ich cieľom postup späť do vyššej divízie. Ten si mohli zaistiť už v 1. skupine "céčka", ale nakoniec obsadili druhú priečku za Švédskom. Zverenci Francesca Calzonu a aj Slovinci boli na uplynulých ME blízko k postupu do štvrťfinále. Balkánsky tím prehral s Portugalskom až v jedenástkovom rozstrele. "Tie zápasy budú určite vyrovnané. Mali sme podobné kroky na šampionáte. Oni odohrali veľmi dobrý turnaj a ani raz neprehrali. Čakajú nás ťažké boje, ale určite chceme prvý zápas zvládnuť tak, aby sme si pred odvetou otvorili cestu k postupu." Ťahúňom súpera by mal byť 21-ročný útočník Benjamin Šeško, ktorý za RB Lipsko strelil v tejto sezóne 17 gólov. "Osobne sa mi veľmi páči ako útočník. Má všetko, čo moderný útočník má mať. Všetci ho poznáme a s Andražom Šporarom sú obidvaja veľmi nebezpeční. Budú to s nimi ťažké boje, ale verím, že to zvládneme a budeme mať v nich navrch," uviedol Škriniar a pokračoval: "Náš tréner vždy vie, čo platí na súpera a snaží sa nám dať nejaký návod. Máme fantastický realizačný tím, ktorý nás vie vždy kvalitne pripraviť."

Taliansky kormidelník reprezentácie sa nebude môcť oprieť o niekoľko dôležitých hráčov. Pre zranenie bude v ofenzíve chýbať David Strelec, na pravom kraji obrany bude absentovať zo zdravotných dôvodov Peter Pekarík. Bodku za reprezentačnou kariérou dal v 38 rokoch stredopoliar Juraj Kucka, ktorého trápi zranenie kolena. "Samozrejme, sú dôležití. Sú so mnou prakticky od začiatku a možno to bude citeľné. Pokúsime sa ich však nahradiť. Máme ešte nejaké otázniky, uvidíme, ako bude prebiehať dnešný tréning. Máme ešte nejaký čas na rozhodnutie," zdôraznil tréner Slovenska.

Podľa Calzonu má súper 6-7 hráčov veľmi vysokej kvality a hrá organizovane. "Je to ťažký protivník. Na ME odohrali v náročnej skupine skvelý turnaj. My musíme ísť od začiatku po úspešnom výsledku. Presne tak, ako tomu bolo doteraz. Máme plán. Odkedy som prišiel, tak je to v našej mentalite, že každý zápas chceme ísť na víťazstvo. Nechcem to meniť, lebo aj hráči sú spokojní s tým, že chceme takto hrať. Vo štvrtok hráme prakticky prvý polčas." Minulý týždeň oznámil ukončenie reprezentačnej kariéry Kucka a svoju oficiálnu rozlúčku absolvuje vo štvrtok z tribúny bratislavského Tehelného poľa. VIDEO: Juraj Kucka o konci reprezentačnej kariéry

"Je to obrovská strata. S 'Kucom' som sa sa rozprával už skôr, bol som na to pripravený. Rozprávame sa nielen o veľkom hráčovi, ale aj o obrovskej osobnosti. Pri výbere do reprezentácie sa pozerám okrem tých taktických a technických záležitostí hlavne na to, kto je akým človekom. On je symbol, vzor," povedal taliansky kouč. Škriniar ho doplnil: "Vnímame to všetci smutne, pretože 'Kuco' bol súčasť reprezentácie veľmi dlho a ja osobne som s ním vlastne bol veľa rokov v tíme. Veľa sa obetoval pre reprezentáciu, čiže odchádza skvelý futbalista a fantastický človek. Verím, že ľudia prídu na štadión aj kvôli nemu. Určite si to zaslúži." Zväz informoval, že na štvrtkový duel je zatiaľ predaných 11.700 vstupeniek.