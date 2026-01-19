Vedenie konfederácie podnikne primerané kroky. Incident z finále sa bude riešiť

Situácia pred penaltou vo finále Afrického pohára národov.
Fotogaléria (31)
Situácia pred penaltou vo finále Afrického pohára národov. (Autor: TASR/AP)
TASR|19. jan 2026 o 13:36
ShareTweet1

K incidentu prišlo v nadstavenom čase, keď rozhodca Jean Jacques Mdal nariadil pokutový kop pre domáce Maroko.

Vedenie africkej futbalovej konfederácie (CAF) podnikne „primerané kroky“ ohľadom správania senegalských hráčov a fanúšikov počas nedeľného finále Afrického pohára národov medzi Senegalom a Marokom (1:0 pp).

K incidentu prišlo v nadstavenom čase, keď rozhodca Jean Jacques Mdal nariadil pokutový kop pre domáce Maroko. Niekoľko senegalských hráčov protestne opustilo ihrisko a ich fanúšikovia napadli členov ochranky. Konfederácia zatiaľ neobvinila ani jednu stranu.

Fotogaléria zo zápasu Segenal - Maroko (Africký pohár národov 2025 - finále)
31 fotografií
Sadio Mane s trofejou po výhre Senegalu na Africkom pohári národov 2025.Sadio Mane s trofejou pre najlepšieho hráča Afrického pohára národov 2025.Futbalisti Senegalu oslavujú víťazstvo na Africkom pohári národov 2025.Fanúšikovia Senegalu vo finále Afrického pohára národov 2025.Futbalisti Senegalu oslavujú víťazstvo na Africkom pohári národov 2025.Sadio Mane s trofejou po výhre Senegalu na Africkom pohári národov 2025.Moussa Niakhate bozkáva trofej po výhre Senegalu na Africkom pohári národov 2025.Senegal na čele so Sadiom Manem po výhre na Africkom pohári národov 2025.Senegal na čele so Sadiom Manem po výhre na Africkom pohári národov 2025.Senegal na čele so Sadiom Manem po výhre na Africkom pohári národov 2025.Senegal na čele so Sadiom Manem po výhre na Africkom pohári národov 2025.

„CAF odsudzuje neakceptovateľné správanie niektorých hráčov a funkcionárov počas nedeľného finále APN medzi Marokom a Senegalom v Rabate. CAF taktiež silno odsudzuje akékoľvek nevhodné správanie počas zápasov, najmä, keď je namierené na rozhodcov alebo organizátorov zápasu.

CAF preskúmava všetky zábery a postúpi túto záležitosť príslušným orgánom, aby boli voči vinníkom prijaté primerané opatrenia,“ citovala konfederáciu agentúra AFP.

VIDEO: Zostrih zápasu Senegal - Maroko z finále Afrického pohára národov

Pokus Brahima Diaza z pokutového kopu nakoniec chytil brankár Edouard Mendy. Senegalčanov prehovoril k návratu Sadio Mane, jeden z hráčov, ktorí zostali na hracej ploche.

O výhre jeho tímu nakoniec rozhodol výstavným gólom od brvna stredopoliar Pape Gueye z Villarrealu.

Pavúk Afrického pohára národov

Reprezentácie

Situácia pred penaltou vo finále Afrického pohára národov.
Situácia pred penaltou vo finále Afrického pohára národov.
Vedenie konfederácie podnikne primerané kroky. Incident z finále sa bude riešiť
dnes 13:36|1
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Vedenie konfederácie podnikne primerané kroky. Incident z finále sa bude riešiť