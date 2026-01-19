Vedenie konfederácie podnikne primerané kroky. Incident z finále sa bude riešiť

Vedenie africkej futbalovej konfederácie (CAF) podnikne „primerané kroky“ ohľadom správania senegalských hráčov a fanúšikov počas nedeľného finále Afrického pohára národov medzi Senegalom a Marokom (1:0 pp).
K incidentu prišlo v nadstavenom čase, keď rozhodca Jean Jacques Mdal nariadil pokutový kop pre domáce Maroko. Niekoľko senegalských hráčov protestne opustilo ihrisko a ich fanúšikovia napadli členov ochranky. Konfederácia zatiaľ neobvinila ani jednu stranu.
„CAF odsudzuje neakceptovateľné správanie niektorých hráčov a funkcionárov počas nedeľného finále APN medzi Marokom a Senegalom v Rabate. CAF taktiež silno odsudzuje akékoľvek nevhodné správanie počas zápasov, najmä, keď je namierené na rozhodcov alebo organizátorov zápasu.
CAF preskúmava všetky zábery a postúpi túto záležitosť príslušným orgánom, aby boli voči vinníkom prijaté primerané opatrenia,“ citovala konfederáciu agentúra AFP.
VIDEO: Zostrih zápasu Senegal - Maroko z finále Afrického pohára národov
Pokus Brahima Diaza z pokutového kopu nakoniec chytil brankár Edouard Mendy. Senegalčanov prehovoril k návratu Sadio Mane, jeden z hráčov, ktorí zostali na hracej ploche.
O výhre jeho tímu nakoniec rozhodol výstavným gólom od brvna stredopoliar Pape Gueye z Villarrealu.