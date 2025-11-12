EURO 2028 pozná dejiská zápasov. Semifinále aj finále bude hostiť Wembley

Wembley Stadium (Autor: TASR/AP)
Šampionát sa uskutoční v mestách Veľkej Británie aj Írska.

LONDÝN. Otvárací zápas futbalových ME v roku 2028 sa bude hrať v Cardiffe. Metropola Walesu ho privíta 9. júna.

Dejiskom oboch semifinálových zápasov šampionátu i finálového súboja bude londýnske Wembley. V stredu o tom informovali organizátori.

Majstrovstvá Európy sa o tri roky uskutočnia vo ôsmich mestách Veľkej Británie a Írska za účasti 24 tímov.

Okrem Londýna a Cardiffu budú zápasy hostiť aj Manchester, Liverpool, Newcastle, Birmingham, Dublin a Glasgow. Hracie časy pre 51 stretnutí stanovili na 15.00, 18.00 a 21.00 SELČ.

Finálový duel je naplánovaný na 9. júla 2028 o 18.00. Žreb kvalifikácie je na programe 6. decembra 2026 v Belfaste.

