Hororové zranenie po náraze do reklamného baneru. Futbalista si zlomil krk a hrozí mu ochrnutie

TASR|9. okt 2025 o 10:40
Tridsaťjedenročný stredopoliar bol postrčený súperom, ktorý za svoj zákrok uvidel žltú kartu.

PEKING. Togský futbalista Samuel Asamoah si počas domáceho zápasu druhej najvyššej čínskej súťaže zlomil krk.

Tridsaťjedenročný stredopoliar tímu Kuang-si Pching-kuo narazil do reklamného panelu vedľa trávnika a hrozí mu ochrnutie.

K incidentu prišlo počas nedeľného stretnutia 25. kola proti Čchung-čching Tchung-liang-lung (1:2).

Asamoaha postrčil súper, Togčan následne narazil hlavou do panelu a zostal ležať na zemi. Kuang-si po pár dňoch oznámilo, že hráč absolvoval operáciu a je v stabilizovanom stave.

VIDEO: Zranenie Asamoaha

„Hrozí mu ťažšia paraplégia (poranenie miechy, ktoré spôsobuje ochrnutie dolných končatín - pozn.) a vynechá všetky zostávajúce zápasy tejto sezóny. Seriózne to môže poznačiť jeho kariéru,“ citovala z vyhlásenia klubu agentúra AFP.

Čang Č'-siung, ktorý do Asamoaha strčil, dostal za svoj zákrok žltú kartu.

