Hororové zranenie po náraze do reklamného baneru. Futbalista si zlomil krk a hrozí mu ochrnutie

PEKING. Togský futbalista Samuel Asamoah si počas domáceho zápasu druhej najvyššej čínskej súťaže zlomil krk.
Tridsaťjedenročný stredopoliar tímu Kuang-si Pching-kuo narazil do reklamného panelu vedľa trávnika a hrozí mu ochrnutie.
K incidentu prišlo počas nedeľného stretnutia 25. kola proti Čchung-čching Tchung-liang-lung (1:2).
Asamoaha postrčil súper, Togčan následne narazil hlavou do panelu a zostal ležať na zemi. Kuang-si po pár dňoch oznámilo, že hráč absolvoval operáciu a je v stabilizovanom stave.
VIDEO: Zranenie Asamoaha
„Hrozí mu ťažšia paraplégia (poranenie miechy, ktoré spôsobuje ochrnutie dolných končatín - pozn.) a vynechá všetky zostávajúce zápasy tejto sezóny. Seriózne to môže poznačiť jeho kariéru,“ citovala z vyhlásenia klubu agentúra AFP.
Čang Č'-siung, ktorý do Asamoaha strčil, dostal za svoj zákrok žltú kartu.