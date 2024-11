Nik s nimi nechce hrať ani priateľské zápasy. Rusov vylúčili z futbalových MS 2026

Z medzinárodných podujatí Rusov vylúčili po začiatku vojny na Ukrajine v marci. Pre vojnu vynechali už dva veľké turnaje – MS 2022 a EURO 2024. V prípade MS 2022 Rusko postúpilo do baráže. Tá sa však nestihla odohrať. Rusi mali nastúpiť proti Poľsku. Vojna ich však z futbalu vyradila a v baráži postúpili Poliaci do ďalšieho kola bez boja.

Postoj FIFA aj UEFA zostáva aj po bezmála troch rokoch rovnaký. Rusko sa nemôže vrátiť.

Argument oboch federácií je však, že účasť Ruska je vylúčená z „bezpečnostných dôvodov“. Nie je to teda priamo vojenský konflikt.

S Trumpom sa to môže skončiť, veria

„Darmo si budeme robiť nejaké nádeje. Od nás nezávisí, či nás vezmú späť. Keby sme niečo mohli zmeniť, urobili by sme to. Nie je to v našich rukách. Ako nás zase vrátia späť? No nemôže to predsa trvať večne. Dúfam, že sankcie zrušia a všetko sa vyrieši. Vrátime sa na pozície, ktoré sme mali predtým,“ reagoval na správu o vylúčení Ruska z MS bývalý reprezentant Jurij Gavrilov.

Isté nádeje na zmenu vkladá do nového amerického prezidenta Donalda Trumpa. V Rusku veria, že môže priniesť zmenu.

„Ako sa veci vyvinú? Možno sa s jeho príchodom všetko skončí,“ myslí si Gavrilov.

Ruský reprezentačný tréner Valerij Karpin zase vraví, že by si aj v priateľských zápasoch prial zvučnejších súperov. No musia hrať proti tímom bez akejkoľvek kvality. Brunej je v rebríčku FIFA na 182. mieste, Vietnam je na 119. pozícii, Bielorusko na 97. a Sýria na 93.

„Máme chuť hrať s tímami z vyššej úrovne a futbalový zväz robí všetko pre to, aby nám našiel súperov s čo možno najvyšším rankingom. No je to tak, kto príde, ten príde,“ hovorí Karpin.