Rusko chce organizovať majstrovstvá Európy, UEFA čaká na verdikt CAS

NYON. Európska futbalová únia (UEFA) zatiaľ nedoriešila snahu Ruska zorganizovať ME v roku 2028 alebo 2032.

Prezident UEFA Aleksander Čeferin povedal po štvrtkovom zasadnutí exekutívy, že sa čaká na rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS).

Ruský futbalový zväz (RFS) sa odvolal proti vylúčeniu národných tímov a klubov zo súťaží v dôsledku invázie na Ukrajinu.

Britská vláda pridala v predvečer rokovaní na sankčný zoznam člena výkonného výboru UEFA Alexandra Ďukova.

"Diskutujeme o probléme a odpoveď budete poznať čoskoro," uviedol Čeferin na margo ruského záujmu usporiadať EURO 2028 alebo 2032. UEFA by mohla zavrhnúť kandidatúru, ak by sa podľa pravidiel uzniesla, že by to ohrozovalo stabilitu európskeho futbalu.