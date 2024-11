V United začína nová éra. Vedenie chce vzrušujúci herný štýl, verí v návrat čias Fergusona

Prichádzali a odchádzali špičkoví tréneri, na podpisy posíl minuli v klube viac ako miliardu eur, no pravdepodobne to United nevedia robiť dobre.

„Keby na to niekto poznal odpoveď, asi by sme nezažili posledných 10-11 rokov. Vždy podporujem nášho trénera, bez ohľadu na to, kto to je. Ale tentoraz to už konečne musí fungovať,“ povedal Andy George, 40-ročný fanúšik United z Worcestershire.

Amorim je bývalý portugalský reprezentant, ktorý od roku 2020 viedol Sporting Lisabon.

O rok neskôr ukončil 19-ročné čakanie Sportingu na majstrovský titul a v minulej sezóne 2023/2024 tento úspech zopakoval.

Aj preto sa jeho meno začalo spájať s FC Liverpool, Manchestrom City či FC Barcelona. Nakoniec zakotvil v Manchestri United.