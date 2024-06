Calzonov odkaz Polievkovi: Potrebuje hrať v kvalitnejšej súťaži. Strelec tvrdo pracuje

BRATISLAVA. „Môžu byť hrdí, že sú medzi najlepšími 32 hráčmi na Slovensku,” odkázal Francesco Calzona zverencom, ktorí sa nezmestili do jeho záverečnej nominácie na EURO 2024 v Nemecku.

Keď sa na tlačovej konferencii zvrtla téma na Polievku, tréner odpovedal: „Rozhodnutia sa robia na základe charakteristík hráčov. Pri Robovi to bolo náročné.”

„Povedal som hráčom, že reprezentujú národ, krajinu. Tú, kde sa narodili ich rodičia a starí rodičia. To je, musí byť, privilégium,” vravel v roku 2022.

Sám vtedy priznal, že ešte potrebuje popracovať na kondícii: „Hoci som nevládal, bol to príjemný pocit byť na ihrisku a tešiť sa so spoluhráčmi.”

Stihol tak odohrať už len tri posledné ligové kolá. Zdá sa, že aj jeho pripravenosť bola jednou z vecí, ktorá zavážila.

„Nebol v poriadku, no je to hráč, s ktorým do budúcna počítam,” ozrejmil Calzona na tlačovej konferencii.

Chce ho vidieť inde, než v slovenskej lige

Dodal, že slovenská liga musí kvalitov rásť a napredovať. Za príklad použil práve kanoniera Banskobystričanov.