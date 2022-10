Bol som na dne a zvažoval, že skončím. Zláka najlepšieho strelca Slovan?

Z veľkého klubu som sa však vrátil do druhej ligy, do Banskej Bystrice. Začal som tam opäť od nuly. Chcel som zistiť sám na sebe, že či ešte mám na veľký futbal alebo nie. Som rád, že som spravil tento krok, lebo čas ukázal, že bol správny.

Raz ste hore, raz dole. Ako tínedžer som možno až príliš rýchlo vystrelil ako v úvodzovkách veľký talent. Až veľmi rýchlo som šiel do pomerne veľkého klubu. S odstupom času sa ukázalo, že to nebol celkom najsprávnejší krok z mojej strany.

V devätnástich rokoch ste prestúpili z Banskej Bystrice do Dunajskej Stredy. Nebol to teda dobrý krok?

Bol to dobrý krok, ale z môjho pohľadu som ho urobil až príliš skoro. Vtedy Bystrica vypadla a ja som snažil dostať do klubu z prvej ligy. Možno, ak by som zostal v druhej lige ešte rok, tak by som bol lepšie pripravený a vyhraný.