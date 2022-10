Lewandowski si upevnil post top kanoniera, Xaviho potešili fanúšikovia

Barcelona sa ujala vedenia v 31. minúte, keď Lewandowski po otočke oklamal dvoch obrancov i Geronima Rulliho. O tri minúty neskôr sa poľský kanonier uvoľnil na hranici šestnástky a prekonal brankára Villarrealu strelou k vzdialenejšej žrdi.

Víťazstvo Barcy spečatil Fati, ktorý po prihrávke Torresa najskôr trafil do žrde, no odrazenú loptu dopravil pätičkou do bránky.