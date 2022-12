Lewandowski reaguje na trest: Je to priveľa, gesto ani nepatrilo rozhodcovi

"Je to ťažké, pretože mám pocit, že tri zápasy sú príliš veľa za to, čo som urobil, to je isté. Je bolestivé, že nemôžem hrať," uviedol s trinástimi gólmi aktuálne najlepší strelec La Ligy.

Lewandowski trvá na tom, že gesto, ktoré ho dostalo do problémov nepatrilo hlavnému arbitrovi, ale trénerovi Xavimu.

"S rozhodcom to nemalo nič spoločné. Jeden alebo dva týždne predtým som sa rozprával so Xavim a on mi povedal, že si musím dávať pozor, ak mi dá rozhodca žltú kartu. Bolo to len gesto, ktorým som chcel vyjadriť, že nechápem, čo sa deje," citovala útočníka agentúra DPA.