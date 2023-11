Southgate zverejnil nomináciu Anglicka. Mimoriadne ho mrzí absencia jedného hráča

LONDÝN. Tréner futbalistov Anglicka Gareth Southgate spravil pred dvoma nadchádzajúcimi zápasmi kvalifikácie ME 2024 iba minimálne zmeny v kádri a to aj napriek tomu, že jeho tím má už istý postup.

Ja môžem zopakovať to, čo som už povedal - hráme výborne, tak koho môžem vynechať?," poznamenal kormidelník Anglicka.

Jeho zverenci nastúpia v piatok 17. novembra proti Malte a o tri dni sa predstavia v Severnom Macedónsku. V ich kádri chýba pre zranenie obranca Manchestru City John Stones, z rovnakého dôvodu absentuje aj útočník Arsenalu Eddie Nketiah, ktorého nahradil Callum Wilson z Newcastlu.

Reece James z Chelsea požiadal trénera, aby ho nezaradil do nominácie po tom, čo sa nedávno vrátil po problémoch s podkolennou šľachou.

Southgatea mimoriadne mrzela absencia Stonesa: "Kvalita jeho hry je vynikajúca. Momentálne je však v ťažkej situácii pre zranenie, no zároveň to znamená príležitosť pre iných. Dúfal som, že nominujem Reecea Jamesa, no neciti sa byť pripravený. Chápem to," poznamenal kormidelník Anglicka.

Southgate priznal aj menšie zdravotné problémy nominovaných Jamesa Maddisona, Judea Bellinghama, Bukaya Saku.

Angličania figurujú po šiestich zápasoch na prvom mieste C-skupiny, v ktorej majú po piatich víťazstvách a jednej remíze istotu postupu.