Reorganizácia sa blíži. Ako by v tejto chvíli vyzerala tretia a štvrtá najvyššia súťaž

Jarná časť regionálnych futbalových súťaží je v plnom prúde a blížiaca sa reorganizácia rezonuje každým kolom viac a viac.

Jedna vec je istá, každý tím v súčasnosti o niečo hrá. Potešiteľná je aj skutočnosť, že povedomie klubov sa zvýšilo.

Dnes už každý vie, čo mu dané umiestnenie zaručí. Hoci zopár otáznikov existuje - a bude existovať až do konca sezóny - vzhľadom na reťazovú reakciu z vyšších súťaží.

Keďže počas najbližšieho víkendu sa prehupneme už do mája, Sportnet pripravil aktualizovaný model, ako by vyzeralo obsadenie tretej a štvrtej ligy, ak by sa postupovalo podľa aktuálneho stavu v tabuľkách.