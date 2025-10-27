Rozhodcovia v Clásicu opäť poškodili Real Madrid, tvrdí klub. V Barcelone tiež cítia krivdu

MADRID. Klubová televízia Realu Madrid zaútočila po víťazstve v El Clásicu na rozhodcov stretnutia, píše Mundo Deportivo.
"Najhoršie z celého zápasu boli opäť rozhodcovia, ktorí jasne poškodili Real Madrid," uvádza voľne dostupný televízny kanál madridského klubu.
Kritiku adresoval najmä Iglesiasovi Villanueovovi, ktorý mal v zápase proti FC Barcelona na starosti systém VAR.
Podľa klubového média systém videorozhodcu nesprávne naviedol hlavného arbitra Césara Sota Grada, aby zrušil penaltu pre Real Madrid po údajnom faule Lamina Yamala na Viníciusa Juniora. Po zhliadnutí situácie na postrannom monitore rozhodca odpískal útočný faul a pôvodne odpískanú penaltu zrušil.
VIDEO: Zrušená penalta pre Real Madrid
Real Madrid TV spochybnila aj ofsajd, v ktorom sa podľa semi-automatizovaného ofsajdového systému v prvom polčase za stavu 0:0 nachádzal Kylian Mbappé.
„To, čo sa stalo včera, bolo len ďalším príkladom toho, čím si Real Madrid v tejto sezóne prechádza. Fanúšikovia Madridu odišli s pocitom, že musia urobiť omnoho viac – streliť oveľa viac gólov, než by bolo za normálnych okolností potrebné na víťazstvo v zápase,“ uviedla televízia.
V Barcelone sa, naopak, okrem nedostatočného výkonu hráčov hovorí, že arbiter poškodil katalánsky klub. Aj bývalý medzinárodný rozhodca Antonio Mateu Lahoz si myslí, že v nadstavenom čase druhého polčasu sa mala kopať penalta v prospech Barcelony. Domáci Dani Carvajal v súboji odstrčil v pokutovom území Ronalda Arauja, ktorý spadol predtým, než stihol odohrať loptu.
VIDEO: Súboj Huijsena s Cubarsím pred gólom na 2:1
Kataláncom sa nepáčilo ani rozhodnutie systému VAR odobriť víťazný gól Judea Bellinghama. Myslia si, že bezprostredne predtým došlo k faulu Deana Huijsena na Paua Cubarsího. S týmto názorom súhlasí aj bývalý arbiter Xavier Estrada Fernandéz.
Šéf španielskej rozhodcovskej komisie Fran Soto bol po zápase s výkonom arbitra spokojný: "Podľa mňa správne rozhodol vo všetkých situáciách," povedal pre El Chiringuito de MEGA.
Stretnutie sa skončilo strkanicou medzi hráčmi a realizačným tímom oboch klubov. Ako sa dalo očakávať, El Clásico opäť prinieslo kontroverzie, polemiku a vybičované emócie.