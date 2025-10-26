VIDEO: Potýčka s Yamalom po skončení El Clásica. Teraz rozprávaj, odkázal mu Carvajal

MADRID. Fanúšikovia Realu Madrid neodpustili v El Clásicu útočníkovi Barcelony Laminovi Yamalovi jeho provokatívne poznámky pred zápasom.
Osemnásťročný barcelonský útočník v televíznom rozhovore v piatok pred zápasom naznačil, že Real „podvádza“ a „stále sa sťažuje“. Real Madrid napokon zvíťazil 2:1.
Yamal začal nervózne a rozvášnení domáci fanúšikovia si mysleli, že spôsobil penaltu po zákroku na Viníciusa, no po kontrole systému VAR rozhodca pokutový kop zrušil.
Vždy, keď sa Yamal dotkol lopty, ozýval sa piskot a bučanie, a jeden z najhlasnejších momentov zápasu prišiel, keď Vinícius odpálil odrazenú loptu, ktorá zasiahla práve mladého Španiela.
Po úvodnej nervozite sa Yamal zapojil do niekoľkých rýchlych kombinácií so spoluhráčmi a pokúsil sa o svoj typický technický pokus spoza pravej strany šestnástky.
Ľavý obranca Álvaro Carreras ho však väčšinu zápasu úspešne ustrážil, takže mladík bol s pribúdajúcimi minútami čoraz menej viditeľný, keď Madrid prevzal kontrolu nad zápasom.
Počas potýčky na konci stretnutia bolo vidieť, ako kapitán Madridu Dani Carvajal, ktorý hrá s Yamalom aj v španielskej reprezentácii, hovorí mladému krídelníkovi, že „príliš veľa rozpráva“.
VIDEO: Potýčka medzi Laminom Yamalom a Danim Carvajalom
Asistent trénera Barcelony Marcus Sorg priznal, že nepriateľská atmosféra mohla ovplyvniť výkon hviezdy Barcelony.
„Je to možné. Možno trochu. Učí sa zvládať tlak, piskot publika... Je to proces. Je pravda, že zvyčajne je veľmi motivovaný, no dnes to preňho nebolo jednoduché,“ povedal Sorg.