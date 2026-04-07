VIDEO: Bayern dobyl Bernabéu po dlhých rokoch. Real bude musieť v odvete zabrať

Liga majstrov - prvý zápas štvrťfinále
Real Madrid - Bayern Mníchov 1:2 (0:1)
Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili v prvom zápase štvrťfinále Ligy majstrov na pôde Realu Madrid 2:1 a vytvorili si tak sľubnú pozíciu do odvety.
Na štadióne Santiaga Bernabeua mal v prvom polčase Bayern veľkú šancu už v úvode, ale Upamecano loptu do siete nedostal.
Na opačnej strane pohrozil Mbappe, Neuer ho však vychytal. Potom sa dostali k slovu opäť hráči nemeckého majstra, keď Pitarch urobil hrubú chybu, ale Gnabry špičkou kopačky mieril len do pravého ramena brankára Lunina.
Neuer potom opäť zabránil pohrome po akcii Mbappeho a na konci polčasu už Bavori udreli. Gnabry kolmým pasom medzi obrancov poslal loptu na Diaza a ten skóroval - 0:1.
VIDEO: Zostrih zápasu Real - Bayern
Hneď po prestávke viedli nemeckí šampióni už o dva góly, keď Olise priťukol loptu Kaneovi a ten technicky spoza šestnástky prekonal Lunina.
Tento gól prebral domácich k väčšej aktivite. Najskôr zlyhal v šanci Vinicus a po ňom dvakrát aktívny Mbappe.
Francúzsky reprezentant si však v 74. minúte dobre počkal na prihrávku Alexandera-Arnolda a z bezprostrednej blízkosti už Neuera prekonal. Vyrovnať však už domáci nestihli.