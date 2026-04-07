ONLINE: Real Madrid - Bayern Mníchov dnes, štvrťfinále Ligy majstrov LIVE (1. zápas)

Futbalisti tímov Real Madrid a Bayern Mníchov dnes hrajú prvý zápas štvrťfinále Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
ONLINE PRENOS: Real Madrid - Bayern Mníchov (Liga majstrov, štvrťfinále, 1. zápas, utorok, výsledky)
Liga majstrov Štvrťfinále 2025/2026
07.04.2026 o 21:00
Real Madrid
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Bayern
Rozhodca: Oliver (ENG).
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní štvrťfinálového zápasu Ligy majstrov, keď sa proti sebe v rámci prvého stretnutia postaví Real Madrid a Bayern Mníchov.
Real Madrid prišiel o päťzápasovú víťaznú sériu, keď cez víkend podľahol Malorke 1:2 a na čelo ligy tak stráca sedem bodov. Ide o menej ideálnu prípravu pred štvrťfinále Ligy majstrov, kde však má obrovské skúsenosti – z 21 predchádzajúcich účastí postúpil až v 17 prípadoch.
Bayern je síce rekordérom v počte štvrťfinálových účastí, no zároveň aj tímom, ktorý v tejto fáze vypadol najčastejšie. Do zápasu však ide vo veľmi dobrej forme – naposledy otočil duel s Freiburgom z 0:2 na 3:2 a upevnil si pozíciu na čele Bundesligy. Vo všetkých súťažiach neprehral už 12 zápasov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.